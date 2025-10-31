Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής καθώς η παγκόσμια οικονομική τάξη αλλάζει ταχύτατα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που φιλοξενείται στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Οι οικονομίες των κρατών-μελών της APEC αντιπροσωπεύουν το 50% του παγκόσμιου εμπορίου και το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στο περιθώριο της συνόδου, οι πρόεδροι της Κίνας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν χθες Πέμπτη με στόχο την ανακωχή στην εμπορική αντιπαράθεση των χωρών τους.

«Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε πάντα να είμαστε στην ίδια πλευρά, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε συλλογική ευημερία», είπε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας.

«Καθώς η τάξη στο ελεύθερο εμπόριο υφίσταται δραματικές αλλαγές, η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα βαθαίνει, το εμπόριο και οι επενδύσεις χάνουν τη δυναμική τους», ανέφερε ο Λι και συμπλήρωσε ότι η συνεργασία μεταξύ των μελών της APEC είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής.