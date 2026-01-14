Η Shein στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω παραβίασης κανόνων ασφάλειας προϊόντων

Στις 27 Ιανουαρίου, εκπρόσωποι του διαδικτυακού κολοσσού Shein θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομων και μη ασφαλών προϊόντων στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο συγκεκριμένος διαδικτυακός λιανοπωλητής καλείται στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) του Κοινοβουλίου, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει διοργανώσει σειρά ανταλλαγών απόψεων σχετικά με τη συμμόρφωση των διαδικτυακών αγορών με τους κανόνες ασφάλειας προϊόντων της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, Άννα Καβατσίνι, σχολίασε την επιβεβαίωση της συμμετοχής της Shein δηλώνοντας:

«Η Shein ανταποκρίθηκε επιτέλους στους ευρωβουλευτές και θα εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής IMCO, έπειτα από αλλεπάλληλες ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Η συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ δεν είναι προαιρετική, εάν κάποιος θέλει να δραστηριοποιείται στην ενιαία αγορά. Αυτό ισχύει και για τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και για εταιρείες όπως η Shein, οι οποίες κατακλύζουν την ενιαία αγορά με μη ασφαλή και παράνομα προϊόντα, ακολουθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που παραβιάζει συστηματικά το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές θα μπορέσουν να εξετάσουν σε βάθος τόσο τις προσπάθειες επιβολής της νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τη συμπεριφορά των μεγάλων διαδικτυακών αγορών, υπό το πρίσμα των πρόσφατων σκανδάλων της Shein».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ημερήσια διάταξη της επιτροπής και τα σχετικά έγγραφα της συνεδρίασης θα είναι διαθέσιμα στη συγκεκριμένη σελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για προηγούμενες συζητήσεις διατίθενται εδώ.

Shein: Η πρώτη νύξη από την ΕΕ

Στις 26 Νοεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που αντιμετωπίζει το επείγον ζήτημα της διάθεσης παράνομων και μη ασφαλών προϊόντων σε καταναλωτές της ΕΕ μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως από αγορές εκτός ΕΕ όπως οι Shein, Temu, AliExpress και Wish.

Το ψήφισμα αποτέλεσε απάντηση στο σκάνδαλο που ξέσπασε στη Γαλλία σχετικά με κούκλες που πωλούσαν ως παιδικό παιχνίδι με σεξουαλικό περιεχόμενο, και αναδεικνύει τις συστημικές αποτυχίες στον έλεγχο των πλατφορμών καθώς και την έλλειψη επαρκών προληπτικών μηχανισμών.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς διεξάγει τακτικά συζητήσεις επί του θέματος και αναλύει τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.