ΗΠΑ: «Ανάσα» στη Wall Street με την ελπίδα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Wall Street, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 340,65 μονάδων (+0,69%), στις 49.490,03 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 397,60 μονάδων (+1,64%), στις 24.657,56 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 73,89 μονάδων (+1,05%), στις 7.137,90 μονάδες.
