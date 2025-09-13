Μενού

ΗΠΑ: Χιλιάδες Αμερικανοί κάτω από τα όρια της φτώχειας λόγω των δασμών - Νέα έρευνα του Yale

Οι δασμοί της κυβέρνησης Τράμπ οδηγούν χιλιάδες Αμερικανούς κάτω από τα όρια της φτώχειας σύμφωνα με έρευνα του Yale.

Κάτω από το όριο της φτώχειας αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες Αμερικανοί μετά τα μέτρα των δασμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τράμπ, σύμφωνα με ανάλυση του The Budget Lab του Πανεπιστημίου Yale στις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές του Yale εξηγούν, πώς οι οι δασμοί, όπως όλοι οι έμμεσοι φόροι, μειώνουν την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων των νοικοκυριών και ως αποτέλεσμα μειώνονται τα ονομαστικά εισοδήματα ή αυξάνονται οι τιμές στην οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

