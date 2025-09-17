Μενού

ΗΠΑ: Η Fed μείωσε πρώτη φορά το 2025 τα επιτόκια, κατά 25 μονάδες βάσης

Η πρώτη εξέλιξη προς θετική κατεύθυνση για το 2025 η κίνηση της Fed.

Για πρώτη φορά φέτος, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4% έως 4,25%, διατηρώντας τα όμως υψηλότερα από τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίστηκαν πάντως ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, προβλέποντας πως θα διαμορφωθεί στο 1,6% μέχρι το τέλος της χρονιάς σε σύγκριση με το 1,4% που προέβλεπαν τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, ανέφεραν πως «η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλό».

