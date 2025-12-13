Μενού

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια στο... 1%

Οι Κέβιν Γουορς και Κέβιν Χάσετ, πιθανότεροι υποψήφιοι για την ηγεσία της Fed την ώρα που ο Τραμπ λέει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια στο 1%.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι τείνει προς τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς ή τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ για να αναλάβουν τα ηνία της ομοσπονδιακής τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα πρέπει να συνεννοείται μαζί του για το ύψος των επιτοκίων. Ο Γουόρς «πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», σημείωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο» και όταν ρωτήθηκε πού θα ήθελε να κυμαίνεται σε έναν χρόνο από τώρα, απάντησε : «στο 1% και ίσως χαμηλότερα από αυτό».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ