Ιράκ: Ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο ΑΒΑΞ ο σταθμός παραγωγής ενέργειας

Την ολοκλήρωση εργασιών στο σταθμό παραγωγής ενέργειας και την επιτυχή λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού στην περιοχή Besmaya της Βαγδάτης, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ. Με την παράδοση της νέας μονάδας, ισχύος 282,51 MW, ο Όμιλος ολοκληρώνει το τρίτο κατά σειρά έργο στον συγκεκριμένο ενεργειακό σταθμό, επισφραγίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία με την Mass Group Holding (MGH).

Η μονάδα, που λειτουργεί με φυσικό αέριο και αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο 9F.04 της General Electric, έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη για μελλοντική αναβάθμιση σε συνδυασμένο κύκλο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του παραγόμενου φορτίου και του σχετικού βαθμού απόδοσης. Η νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας, προϋπολογισμού 82 εκατ. δολαρίων, θα συμβάλει ουσιαστικά στις ανάγκες του εθνικού δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιράκ, ιδίως κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΒΑΞ υλοποιεί στη Ρουμανία ένα από τα μεγαλύτερα υπό κατασκευή ενεργειακά έργα στην Ευρώπη: το Έργο Συνδυασμένου Κύκλου MINTIA ισχύος 1.750 MW. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την υψηλά καταρτισμένη ομάδα μας, η οποία υλοποίησε ένα έργο στρατηγικής σημασίας και υψηλών απαιτήσεων. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων έργων στον ίδιο σταθμό, καθώς και του εν εξελίξει έργου του Mintia Power Plant στη Ρουμανία. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την MGH για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει, αναθέτοντάς μας το τέταρτο σε σειρά έργο, κάτι που για εμάς αποτελεί τιμή και ευθύνη. Μέσα από έργα τέτοιας κλίμακας επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στη διεύρυνση της παρουσίας της ΑΒΑΞ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επιδιώκοντας νέες επιτυχίες, δημιουργώντας διαρκή αξία και προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου.



