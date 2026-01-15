IRIS: Διπλασιάζονται τα ημερήσια όρια συναλλαγών - Τι ισχύει για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες

Από σήμερα τίθενται σε ισχύ αυξημένα ημερήσια όρια συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μέσω της υπηρεσίας IRIS, τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και μεταξύ ιδιωτών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι χρήστες μπορούν πλέον να μεταφέρουν έως 1.000 ευρώ την ημέρα σε φυσικά πρόσωπα, με ανώτατο μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ. Παράλληλα, το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες διαμορφώνεται επίσης στα 1.000 ευρώ.

Η αυξανόμενη χρήση των άμεσων συναλλαγών αποτυπώνεται και στα φετινά στοιχεία, καθώς οι μεταφορές μέσω IRIS αντιστοιχούν στο 27% του συνόλου των μεταφορών πίστωσης, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο τους στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.