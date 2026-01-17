IRIS: Η πενταετία της έκρηξης – Πώς η Ελλάδα αγκάλιασε τις άμεσες πληρωμές και άλλαξε συνήθειες

Η τελευταία πενταετία ήταν καθοριστική για το IRIS, που από μια “εναλλακτική λύση” εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία της ΔΙΑΣ αποτυπώνουν μια πορεία που μόνο ανοδική μπορεί να χαρακτηριστεί - και μάλιστα με ρυθμούς που θυμίζουν scale‑up τεχνολογίας, όχι παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα.

Πενταετία 2020–2025: Η καμπύλη που μόνο ανεβαίνει

Οι συναλλαγές IRIS εκτοξεύτηκαν:

2020: 1,6 εκατ.

2021: 3,2 εκατ.

2022: 8,2 εκατ.

2023: 24,2 εκατ.

2024: 57,3 εκατ.

Μεταβολές που σε πολλές χρονιές ξεπερνούν το +150%, δείχνουν ότι το IRIS δεν «απλώς κερδίζει έδαφος» - κατακτά την αγορά.

Ποιοι το χρησιμοποιούν: Από ιδιώτες μέχρι επαγγελματίες

IRIS P2P – Η καθημερινή συνήθεια των ιδιωτών

4,25 εκατ. χρήστες

Αύξηση συναλλαγών: 1,9 φορές σε σχέση με το 2024 158 φορές σε σχέση με το 2020



IRIS P2Pro – Η επαγγελματική πλευρά

583.000 επαγγελματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιχειρήσεις)

Αύξηση συναλλαγών: 3 φορές σε σχέση με το 2024 409 φορές σε σχέση με το 2020



Και το πιο εντυπωσιακό: 7 στις 10 άμεσες πληρωμές στην Ελλάδα γίνονται πλέον μέσω IRIS.

IRIS: Από το e‑shop στο ταμείο του σούπερ μάρκετ

Το IRIS έχει πλέον παρουσία:

σε 70.000 e‑shops

σε 1,2 εκατ. POS

Οι μεγαλύτεροι “παίκτες” σε φυσικά σημεία:

Σούπερ μάρκετ

Εστιατόρια

Φαρμακεία

Η συνολική αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 4,7 δισ. ευρώ, με αύξηση +409% σε σχέση με το 2024.

Πώς κινήθηκαν συνολικά οι συναλλαγές ΔΙΑΣ το 2025

Το 2025 ήταν χρονιά‑ορόσημο:

540,4 εκατ. συναλλαγές (+15,7%)

544,4 δισ. ευρώ συνολική αξία — ιστορικό υψηλό

126,4 εκατ. συναλλαγές IRIS, αξίας 10,9 δισ. ευρώ

Ημέρα‑ρεκόρ

24 Νοεμβρίου 2025: 6 εκατ. συναλλαγές 3,5 δισ. ευρώ



Η μέση ημέρα του 2025; 2,2 εκατ. συναλλαγές / 2,2 δισ. ευρώ.

Το 2025 επιβεβαίωσε ότι οι άμεσες πληρωμές δεν είναι «το μέλλον» - είναι το τώρα.

122,1 εκατ. άμεσες πληρωμές (+72,8%)

27% των μεταφορών πίστωσης

15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές μόνο τον Δεκέμβριο

Peak επεξεργασίας: 235 συναλλαγές/.

Τι σημαίνει όλο αυτό για την ελληνική οικονομία

Όπως τόνισε η CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, οι ψηφιακές πληρωμές δεν ακολουθούν απλώς την οικονομία — τη διαμορφώνουν.

Με CAGR 13% την περίοδο 2020‑2025, σχεδόν διπλάσιο από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, το IRIS και οι άμεσες πληρωμές λειτουργούν ως επιταχυντές οικονομικής δραστηριότητας, ενισχύοντας:

διαφάνεια

ρευστότητα

χρηματοοικονομική συμπερίληψη

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε μια νέα εποχή πληρωμών, όπου η ταχύτητα, η ευκολία και η διαφάνεια δεν είναι προστιθέμενη αξία, αλλά βασική απαίτηση. Και το IRIS φαίνεται αποφασισμένο να παραμείνει στην κορυφή.