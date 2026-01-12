IRIS: Σημαντικές αλλαγές από 15/1 για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στις συναλλαγές μέσω IRIS από τις 15 Ιανουαρίου.

Αποφασίστηκε, ειδικότερα, να αυξηθούν τα όρια συναλλαγών - τόσο μεταξύ ιδιωτικών, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, από τις 15/1 θα ισχύσουν τα εξής:

ιδιώτης προς/από ιδιώτη - 1.000 ευρώ (από 500 που ίσχυε έως και τώρα)

ιδιώτης προς επαγγελματία ή επιχείρηση - 1.000 ευρώ (από 500 που ίσχυε έως και τώρα)

δεν θα υπάρχει όριο στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων

μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Η χρήση του IRIS είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 68% το 2025. Ειδικότερα, 126 εκατομμύρια συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν αξίας 11 δισ. από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.