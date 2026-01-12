IRIS: Σημαντικές αλλαγές από 15/1 για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στις συναλλαγές μέσω IRIS από τις 15 Ιανουαρίου.
Αποφασίστηκε, ειδικότερα, να αυξηθούν τα όρια συναλλαγών - τόσο μεταξύ ιδιωτικών, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, από τις 15/1 θα ισχύσουν τα εξής:
- ιδιώτης προς/από ιδιώτη - 1.000 ευρώ (από 500 που ίσχυε έως και τώρα)
- ιδιώτης προς επαγγελματία ή επιχείρηση - 1.000 ευρώ (από 500 που ίσχυε έως και τώρα)
- δεν θα υπάρχει όριο στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων
- μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών
Η χρήση του IRIS είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 68% το 2025. Ειδικότερα, 126 εκατομμύρια συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν αξίας 11 δισ. από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.
- Ο μαξιμαλισμός των αγροτών, οι απαντήσεις Τσίπρα στην Καρυστιανού και τα βέλη Άδωνι στους σιωπηλούς
- Το προσωπικό δράμα του βασιλιά της κωμωδίας - Το τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή του Διονύση Παπαγιαννόπουλου
- Σε «τεντωμένο σχοινί» η σχέση Open – Μαλέσκου: Η κίνησή της που δεν άρεσε και τα χαμηλά νούμερα
- Survivor 2026 - «Τα πήρε» ο Gio με τον Σταύρο: «Σπόρε, αν δεν έπεφτε το βρακί μου την πλάτη μου θα κοιτούσες»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.