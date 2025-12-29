Μενού

IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών

Οι αλλαγές στα νέα όρια συναλλαγών στο IRIS από τον Ιανουάριο του 2026 και τι πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Newsroom
iris eurobank
IRIS | Unsplash
Το εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS προχωρά σε σημαντική αύξηση των ορίων συναλλαγών, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη διευκόλυνση των ψηφιακών πληρωμών και να υποστηρίξει την ευρύτερη υιοθέτηση της υπηρεσίας από πολίτες και επαγγελματίες.

Από 15 Ιανουαρίου 2026, τα όρια σε βασικές κατηγορίες συναλλαγών θα αυξηθούν σημαντικά, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση του συστήματος σε καθημερινές ανάγκες.

