IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών

Το εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS προχωρά σε σημαντική αύξηση των ορίων συναλλαγών, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη διευκόλυνση των ψηφιακών πληρωμών και να υποστηρίξει την ευρύτερη υιοθέτηση της υπηρεσίας από πολίτες και επαγγελματίες.

Από 15 Ιανουαρίου 2026, τα όρια σε βασικές κατηγορίες συναλλαγών θα αυξηθούν σημαντικά, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση του συστήματος σε καθημερινές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr