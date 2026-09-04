Καταπατημένα ακίνητα: «Γυρίζουν την πλάτη» στην εξαγορά παρά το «κούρεμα» 80%

Ούτε οι μεγάλες εκπτώσεις στο τίμημα, ούτε οι 60 άτοκες δόσεις φαίνεται να έχουν προσελκύσει τους ιδιώτες στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου, η οποία παραμένει σε χαμηλές «πτήσεις» λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Παρά το «κούρεμα» που μπορεί να φθάσει ακόμη και το 80%, οι αυστηρές προϋποθέσεις, το πλήθος των δικαιολογητικών και το κόστος εξαγοράς λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλούς ιδιώτες. Την ίδια ώρα, αρκετοί που έχουν ήδη δηλώσει τις εκτάσεις στο Κτηματολόγιο επιλέγουν να διεκδικήσουν δικαστικά την κυριότητά τους αντί να τις αγοράσουν από το Δημόσιο.

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