Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Πώς θα λετουργήσουν οι μεγάλες αλυσίδες

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν, έχουν το δικαίωμα να μν λειτουργήσουν.

Τι γίνεται λοιπόν με τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ;

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Θα λειτουργήσουν ωστόσο τα εξής σούπερ μάρκετ:

Lidl: Με ωράριο 7:45 έως 16:00 .

Με ωράριο . ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 8:00 έως 14:00 .

της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από . Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

Τι θα γίνει με τα εμπορικά καταστήματα

Τα εμπορικά καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα είναι κλειστά, με εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls.

Από την άλλη, ανοιχτά θα είναι τα εξής καταστήματα:

Φούρνοι

Συνοικιακά ιχθυοπωλεία

Λαϊκές αγορές

Ζαχαροπλαστεία

Περίπτερα και μίνι μάρκετ

και Καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης