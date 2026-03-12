Καύσιμα: Θα πέσει η βενζίνη με το πλαφόν; Παραδείγματα για την τιμή στην αντλία

Μπορεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους να επηρεάσει την τιμή της βενζίνης στην αντλία; Με αυτό το ερώτημα στρέφεται η προσοχή της αγοράς καυσίμων μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, επιχειρώντας να βάλει «φρένο» σε φαινόμενα αισχροκέρδειας σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και εξειδικεύθηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

