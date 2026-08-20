Σε περίπου δέκα ημέρες αναμένεται η έναρξη της συμφωνίας της κυβέρνησης για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει», ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%.

Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.

Ποια βασικά προϊόντα βρίσκονται στη λίστα

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη.

Πρόκειται, δηλαδή, για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού.

Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.