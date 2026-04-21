Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου στις 08:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026–2027, προσφέροντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα για διακοπές διάρκειας έως έξι ημερών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων, ως εξής:

0: Τρίτη 21/04/2026

1, 2: Τετάρτη 22/04/2026

3, 4: Πέμπτη 23/04/2026

5, 6: Παρασκευή 24/04/2026

7, 8, 9: Σάββατο 25/04/2026

Όλα τα ΑΦΜ: Κυριακή 26/04/2026

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers), θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και θα διαρκέσει 13 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα του 2024, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του επιδόματος θέρμανσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, όπως σύζυγος και παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών, καθώς και μεγαλύτερα εξαρτώμενα τέκνα ή άτομα με αναπηρία. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για συνοδούς ΑμεΑ.

Η επιλογή γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, όπου βασικοί παράγοντες είναι:

το ύψος του εισοδήματος (όσο χαμηλότερο, τόσο περισσότερα μόρια),

ο αριθμός των παιδιών,

η ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας,

η αναπηρία (≥50%),

η μη συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα.

Για παράδειγμα, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και παιδιά συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια, ενώ τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνοι έχουν αυξημένη προτεραιότητα.

Όσον αφορά τη διαμονή:

έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις προβλέπονται σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος,

έως 12 διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων),

έως 6 διανυκτερεύσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης (Αύγουστος, Χριστούγεννα, Πάσχα). Παράλληλα, καλύπτεται το 50% των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όλους και το 100% για ΑμεΑ, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή διαμορφώνεται περίπου στο 25% (μηδενική για ΑμεΑ).

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είχαν επιλεγεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς, ακόμη κι αν δεν αξιοποίησαν το voucher, με εξαίρεση ευάλωτες ομάδες όπως ΑμεΑ και πολύτεκνοι.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ΔΥΠΑ, με χρήση κωδικών Taxisnet και συμπλήρωση στοιχείων εισοδήματος, ασφάλισης και οικογενειακής κατάστασης. Η αίτηση έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης.

Για τη χρήση του voucher, ο δικαιούχος επιλέγει κατάλυμα από το Μητρώο της ΔΥΠΑ, πραγματοποιεί κράτηση, ενεργοποιεί την επιταγή και υπογράφει ηλεκτρονική σύμβαση με το κατάλυμα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς η μη αξιοποίηση του voucher συνεπάγεται αποκλεισμό από το πρόγραμμα για δύο χρόνια (εκτός ειδικών κατηγοριών). Επιπλέον, δεν καλύπτονται φόροι διαμονής, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων.