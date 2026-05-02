Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις - Όλα τα κριτήρια

Τελευταία ευκαιρία θα έχουν αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή, μετά και τη νέα παράταση που ανακοινώθηκε εντός της εβδομάδας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικός Τουρισμός 2026

Δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026 είναι οι εξής κατηγορίες:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν οριστεί για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι:

16.000 ευρώ για άγαμους,

24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο,

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.



Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).