Κουμπαράς των νέων: «Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής» - Τέλος του μήνα η διαβούλευση για τα μέτρα

Διευκρινίσεις όσον αφορά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ 2026 έκανε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον «κουμπαρά των νέων».

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε πως η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει μετά τη νομοθέτησή του, με τον στόχο για την έναρξη της αποταμίευσης να ορίζεται στον ερχόμενο Ιανουάριο - Φεβρουάριο.

Όπως εξήγησε, δεν θα υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής συγκεκριμένου ποσού, αλλά δυνατότητα αποταμίευσης έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε οικογένειας.

Το δώρο Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, ως δώρο Χριστουγέννων, ξεκαθάρισε ότι συμπεριλαμβάνονται στρατιωτικοί και υγειονομικοί.

Έκανε λόγο για οριζόντιο και μόνιμο μέτρο.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν επιλέγει μία προσωρινή παροχή, αλλά μία μόνιμη αρχιτεκτονική, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τι θα λαμβάνουν.

«Τον Δεκέμβριο που έρχεται θα πάρουν 500 ευρώ μικτά στις τσέπες τους», είπε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που θα ενισχύσει τόσο τα νοικοκυριά όσο και την αγορά.

Το επίδομα στους συνταξιούχους

Όσον αφορά στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, είπε ότι θα εξαλειφθεί στις αρχές του 2027, με περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στους συνταξιούχους

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις ότι ο χρονισμός των μέτρων συνδέεται με τις εκλογές.

«Εμείς λειτουργούμε με συνέπεια και λέμε στους πολίτες τον Δεκέμβριο με τρόπο μόνιμο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ», ανέφερε.

Τι είπε για τους τριτέκνους

Ο κ. Μαρκόπουλος έκανε αναφορά και σε αγρότες και τρίτεκνους, σημειώνοντας ότι προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις και μηδενισμοί φόρων.

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρέμβαση για τις τρίτεκνες οικογένειες, η οποία, όπως είπε, αφορά περίπου 86.000 οικογένειες.

Σύνδεσε το μέτρο με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στο τεκμαρτό εισόδημα, υπερασπιζόμενος τη σταδιακή αλλαγή, συνδέοντας τις φοροελαφρύνσεις με τη φορολογική συνέπεια.

Όπως εξήγησε, ζητούμενο είναι οι φορολογούμενοι να έχουν υποβάλει σωστά τις δηλώσεις τους, να είναι διασυνδεδεμένοι με τα ηλεκτρονικά συστήματα και να μην έχουν εκκρεμότητες απέναντι στη φορολογική διοίκηση.

«Πρέπει να φτιάξουμε κουλτούρα συνέπειας», σημείωσε και συνέχισε λέγοντας πως δεν μπορεί να απολαμβάνουν τα ίδια μέτρα οι συνεπείς και ασυνεπείς.

Αναφερόμενος στην προκαταβολή φόρου, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση που απαντά σε μακροχρόνια αιτήματα της αγοράς.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η μείωση από το 55% στο 50% μπορεί να θεωρείται περιορισμένη από ορισμένους φορείς, ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης διαδικασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, καθώς οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος.

Ακόμα, εκτίμησε ότι όσο προχωρά η ψηφιοποίηση και ενισχύεται η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής, θα υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτιώσεις.

Πότε αναμένεται να ισχύσουν τα μέτρα

Ο ίδιος έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα για το νομοσχέδιο όπου θα περιλαμβάνεται το σύνολο των μέτρων, το οποίο, όπως είπε, θα τεθεί σε διαβούλευση στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, μπαίνουν οι «τελικές πινελιές».

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και εφαρμόσιμο πλαίσιο.