Μαρινάκης: «Η κυβέρνηση βρίσκει τα λεφτά και μετά τα δίνει - 'Οσα ακούσατε θα εφαρμοστούν»

Για το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, απάντησε στην κριτική κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, στις αιτιάσεις για προεκλογικές παροχές, αλλά και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στη λεγόμενη woke ατζέντα και στα σχολικά βιβλία.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τα νέα μέτρα της ΔΕΘ για το 2027 ανέρχονται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τις παρεμβάσεις στην ενέργεια και μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί φτάνουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Τόνισε ότι τα χρήματα «δεν φύτρωσαν, ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές», αλλά προέκυψαν από μια πολιτική που αύξησε τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την απασχόληση. Όπως είπε, η κυβέρνηση «πρώτα βρίσκει τα λεφτά» και στη συνέχεια τα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ υπογράμμισε ως δεύτερη βασική διαφορά ότι όσα εξαγγέλθηκαν «θα τα δείτε να εφαρμόζονται», αφού θα κοστολογηθούν και θα νομοθετηθούν.

Απαντώντας στις αιτιάσεις των επιχειρήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε πολύ υψηλότερη φορολογία και σταδιακά τη μείωσε, τόσο για τις ατομικές επιχειρήσεις όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Επισήμανε ακόμη τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος, τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προοπτική μείωσης του ενεργειακού κόστους έως και 30% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αγρότες, σημειώνοντας ότι το αφορολόγητο αυξάνεται έως τις 20.000 ευρώ, ενώ υπενθύμισε τις μειώσεις ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές, το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και τη μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Για τους τρίτεκνους υπογράμμισε ότι το αφορολόγητο έως τις 20.000 ευρώ σημαίνει μηδενικό φόρο από 29%, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση σημαντική, ενώ τόνισε ότι η πολιτική στήριξης της οικογένειας αφορά πλέον και όσους έχουν ένα ή δύο παιδιά. Ειδική αναφορά έκανε επίσης στον «κουμπαρά» με τη στήριξη του κράτους που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για κάθε παιδί που γεννιέται.

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Απορρίπτοντας την κριτική ότι οι εξαγγελίες αποτελούν προεκλογικές παροχές, ο κ. Μαρινάκης -«Θα το δεχόμουνα αυτό, αν τα μέτρα αυτά δεν ήταν συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων και νομοθετήσεων»- ανέφερε ότι τα μέτρα αποτελούν συνέχεια μιας πολιτικής που εφαρμόζεται σταδιακά και όχι μια εφάπαξ προεκλογική παροχή. «Όσο θα έχουμε μία κυβέρνηση στη χώρα που ακολουθεί τη σωστή σειρά και όχι τη σειρά των ‘λεφτόδεντρων' και του ‘λεφτά υπάρχουν', τόσο θα ακούμε χρόνο με τον χρόνο τέτοια μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Στο πολιτικό σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην πρωθυπουργό που, όπως τόνισε, «κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «μέχρι να κάνει κόμμα» δεν αποτελεί πολιτικό αντίπαλο της ΝΔ. Παράλληλα, απέρριψε τις επικρίσεις για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, παραπέμποντας στα Rafale, τις Belharra, τα F-16 και τα F-35, αλλά και στις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Έντονη ήταν η τοποθέτησή του και για τη woke ατζέντα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν την υπηρετεί και κατηγόρησε όσους χαρακτηρίζουν «ακραίο» ή «ακροδεξιό» όποιον εκφράζει επιφυλάξεις για συγκεκριμένα ζητήματα ότι τελικά «τροφοδοτούν την ακροδεξιά». Σε ό,τι αφορά τα σχολικά βιβλία, σημείωσε ότι εφόσον διαπιστωθεί «αστοχία» ή περιεχόμενο που δημιουργεί διχαστικό κλίμα, αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή, τονίζοντας ότι στα βιβλία του Δημοτικού απαιτείται «ευαισθησία προς όλες τις κατευθύνσεις και προσοχή».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υιοθετήσει μια ατζέντα που μιλά για περισσότερα από δύο φύλα ή για «γονέα 1» και «γονέα 2», χαρακτηρίζοντάς την «βαθύτατα επικίνδυνη» και διχαστική.