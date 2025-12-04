Κούρεμα οφειλών 4,88 δισ. ευρώ μέσω Εξωδικαστικού - Πόσα και τι δάνεια ρύθμισαν οι servicers

Ιστορικό υψηλό, τόσο σε επίπεδο πλήθους, όσο και σε επίπεδο ποσών ρυθμίσεων οφειλών, καταγράφηκε στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, τον Νοέμβριο, φτάνοντας τις 2.450 ρυθμίσεις για συνολικό ποσό οφειλής 598,63 εκατ. ευρώ.
