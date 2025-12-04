Μενού

Κούρεμα οφειλών 4,88 δισ. ευρώ μέσω Εξωδικαστικού - Πόσα και τι δάνεια ρύθμισαν οι servicers

Η πλειοψηφία των αιτήσεων (38,4%) βρίσκεται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. - 200 χιλ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ αθροίζονται σε 31,2 δισ. ευρώ.

Reader symbol
Newsroom
Χρήματα
Χρήματα | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Ιστορικό υψηλό, τόσο σε επίπεδο πλήθους, όσο και σε επίπεδο ποσών ρυθμίσεων οφειλών, καταγράφηκε στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, τον Νοέμβριο, φτάνοντας τις 2.450 ρυθμίσεις για συνολικό ποσό οφειλής 598,63 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ