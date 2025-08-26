Το κρυπτονόμισμα που εκτοξεύτηκε και κλέβει το hype του Bitcoin

Η άνοδος της τιμής του Ethereum τα τελευταία εικοσιτετράωρα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών ανοίγοντας την όρεξη γι’ αυτά που έρχονται. Οι προβλέψεις των ειδικών υπογραμμίζουν με προσοχή την ανοδική του πορεία τονίζοντας πως θα σπάσει το φράγμα των 5.500 δολαρίων μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για έναν πολλά υποσχόμενο και πολύ σημαντικό «παίκτη» στην αρένα των crypto.

Τι είναι το Ethereum

Ήταν το 2013 όταν ο Vitalik Buterin πρότεινε μια ευέλικτη εναλλακτική του Bitcoin την οποία ονόμασε Ethereum. To 2014 ξεκίνησε την επίσημη πορεία του μέσω ενός crowdfunding. H μεγάλη άνοδος σημειώθηκε στα τέλη του 2021 όταν έφτασε την αξία των 4.400 δολαρίων περίπου. Παρά τα σκαμπανεβάσματα που έχει, παραμένει για πολλούς η σταθερή εναλλακτική του κυρίαρχου bitcoin.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η δυναμική του έχει τραβήξει την προσοχή των μεγάλων παικτών του crypto που βλέπουν με μια θετική ματιά την άνοδο του Ethereum. Γι’αυτό, μεγάλοι κάτοχοι bitcoin πραγματοποίησαν μεταφορές προς Ethereum. Αυτό φανερώνει, σύμφωνα με τους αναλυτές, μια ενίσχυση της εμπιστοσύνης που επιβεβαιώνει την δυναμική των τελευταίων ημερών. Την ίδια στιγμή, το Bitcoin παραμένει στα ίδια σταθερά επίπεδα χωρίς να υπάρχουν διακυμάνσεις στην τιμή του.

Από την άλλη, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν την επιφυλακτικότητα τους καθώς ναι μεν, σημειώθηκε η προαναφερθείσα ανοδική πορεία αλλά την ακολούθησε μια «προσγείωση». Aν συνεχιστεί η εμπιστοσύνη που εκφράζουν οι μεγάλοι παίκτες όπως η BlackRock, θα επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξες προβλέψεις για την άνοδο του Ethereum πάνω από το ψυχολογικό όριο των 5.000 δολαρίων.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά από το 2021 που το εν λόγω crypto φτάνει ξανά σε τέτοια επίπεδα τιμών. Μένει να φανεί αν θα συνεχίσει η δυναμική του και θα ενισχύσει την πρόσφατη κυριαρχία του εις βάρος του Bitcoin.