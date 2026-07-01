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Κυριαρχεί η αβεβαιότητα στους Έλληνες - Το γράφημα της εβδομάδας

Τι δείχνει η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα τρία βασικά συναισθήματα των Ελλήνων.

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Βουλή και σημαίες διαδηλωτών | In Time / Γιάννης Λιάκος
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Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση. Αυτά είναι τα τρία βασικά συναισθήματα των Ελλήνων σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Ακολουθεί, αλλά με μεγάλη διαφορά, η ελπίδα.

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