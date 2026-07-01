Κυριαρχεί η αβεβαιότητα στους Έλληνες - Το γράφημα της εβδομάδας

Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση. Αυτά είναι τα τρία βασικά συναισθήματα των Ελλήνων σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.
Ακολουθεί, αλλά με μεγάλη διαφορά, η ελπίδα.
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