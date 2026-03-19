Λίστα Forbes: Οι 20 κροίσοι με... 12ψήφια περιουσία

To Forbes δημοσίευσε την λίστα με την πιο αποκλειστική λέσχη ανθρώπων στον κόσμο, με περιουσίες δισεκατομμυρίων.

Ο Έλον Μασκ
Ο Έλον Μασκ στον Λευκό Οίκο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Άλλη μια χρονιά, ένα ακόμη ρεκόρ για τους κροίσους των κροίσων στον κόσμο, καθώς πλέον υπάρχουν 20 άνθρωποι στον πλανήτη με πλούτο 100 δισ. δολαρίων ή περισσότερο, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για το 2026. Πρόκειται για σημαντική αύξηση από τους 15 πέρυσι και από τους... 0 πριν από μία πενταετία καθώς δεν υπήρχε άνθρωπος με 12ψήφια περιουσία.

Αυτοί οι 20 «εκατο-δισεκατομμυριούχοι» έχουν συνολικό πλούτο 3,8 δισ. δολαρίων, περίπου 1,4 δισ. δολάρια περισσότερα από πέρυσι. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν μόνο το 0,6% των 3.428 δισεκατομμυριούχων του κόσμου, αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει πια το εκπληκτικό 19% του συνολικού πλούτου των δισεκατομμυριούχων όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό δημοσίευμα.

