LIVE οι ανακοινώσεις των μέτρων για καύσιμα και σούπερ μάρκετ: «Τείχος» προστασίας για αισχροκέρδεια

Σε έκτακτες ανακοινώσεις προβαίνει αυτή την ώρα LIVE η κυβέρνηση, σχετικά με τα μέτρα για την αυξανόμενη τιμή στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ, και τη συνακόλουθη αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Δηλώσεις θα γίνουν από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σούπερ μάρκετ - Καύσιμα: Δείτε παρακάτω LIVE τα μέτρα:

Μετά από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα ανακοινώσει τα μέτρα που θα ληφθούν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει θα αφορούν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και στα σούπερ μάρκετ.

Η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων θα γίνει από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον ομόλογό σου στο Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.