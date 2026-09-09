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Μέση Ανατολή: Κοντά στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο μετά τη νέα ανάφλεξη

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

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βαρέλι ΒΡΕΝΤ
Πετρέλαιο | Shutterstock
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Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν περαιτέρω σήμερα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι να αγγίζει πλέον τα εκατό δολάρια, μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, όπου ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Νοέμβριο σημείωνε άνοδο 1,49%, στα 99,38 δολάρια. Χθες είχε φτάσει ως και τα 99,46, προτού υποχωρήσει ελαφρά περί το τέλος της συνεδρίασης.

Η αντίστοιχη αμερικανική ποικιλία, το βαρέλι του West Texas Intermediate, προς παράδοση τον Οκτώβριο, άλλαζε χέρια έναντι 94,51 δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 1,59%.

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