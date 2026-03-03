Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Με τον κίνδυνο ανατιμήσεων σε καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές ήδη να διαφαίνεται, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν ήδη σενάρια έκτακτης στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να μη φτάσει η «φωτιά» από τη Μέση Ανατολή, στα κόστη των επιχειρήσεων και στις τσέπες του καταναλωτή.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Η δύναμη της σιωπής: Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο
- Το δραματικό τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη, η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά κινδυνεύει η Σούδα
- Ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Ισραήλ: «Έτσι γίνονται τα Έθνη σπουδαία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.