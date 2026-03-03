Μενού

Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Η «κόκκινη γραμμή» που θέτουν, είναι σαφής: αν το Brent σκαρφαλώσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και παραμείνει εκεί για τουλάχιστον 20- 30 ημέρες.

Reader symbol
Newsroom
akriveia
Ακρίβεια | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Με τον κίνδυνο ανατιμήσεων σε καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές ήδη να διαφαίνεται, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν ήδη σενάρια έκτακτης στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να μη φτάσει η «φωτιά» από τη Μέση Ανατολή, στα κόστη των επιχειρήσεων και στις τσέπες του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ