Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Με τον κίνδυνο ανατιμήσεων σε καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές ήδη να διαφαίνεται, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν ήδη σενάρια έκτακτης στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να μη φτάσει η «φωτιά» από τη Μέση Ανατολή, στα κόστη των επιχειρήσεων και στις τσέπες του καταναλωτή.

