Μετρό Αθήνας: Πώς προχωρά η προμήθεια νέων συρμών με το «βλέμμα» στη γραμμή προς Αεροδρόμιο

«Πυκνώνουν», εξ όσων φαίνεται, οι διεργασίες που θα οδηγήσουν στην προκήρυξη διαγωνισμού (ή ξεχωριστών διαγωνισμών) για την προμήθεια έως 15 νέων συρμών που θα εξυπηρετούν τις γραμμές του Μετρό της Αθήνας, ιδίως αυτή που ενώνει τον Πειραιά με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα (Γραμμή 3).
Όπως παλιότερα αλλά και πρόσφατα είχαμε αναφέρει επί της ουσίας προγραμματίζεται η απόκτηση νέων συρμών στο Μετρό της Αθήνας, μετά από χρόνια ανομβρίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παροχής υπηρεσιών και βέβαια, την ενίσχυση δρομολογίων ιδίως στην γραμμή προς το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Γραμμή 3, Πειραιάς – Αεροδρόμιο).
