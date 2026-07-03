Μισθωτός έγινε εκατομμυριούχος με πέντε κινήσεις: Τι έκανε

O χαμηλός μισθός, η πανδημία, η δυσβάσταχτη αγορά κατοικίας, οι μεταπτυχιακές σπουδές και τα δύο παιδιά δεν εμπόδισαν τον Μπλέικ Έντουαρντς και τη σύζυγό του να γίνουν εκατομμυριούχοι, εισερχόμενοι στα 30 τους.
Μετά το Πανεπιστήμιο, ο Έντουαρντς εργάστηκε για ένα χρόνο σε τμήμα πωλήσεων, λαμβάνοντας κάτω από 60.000 δολάρια, ενώ η σύζυγός του - την οποία γνώρισε στη σχολή - έβγαζε 10 δολάρια την ώρα στη δουλειά της.
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