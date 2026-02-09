ΜΜΜ: Τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες, φθορές και επιθέσεις σε ελεγκτές - Η κοινωφελής εργασία

Σε ό,τι αφορά την εισιτηριοδιαφυγή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο ορίζεται πλέον σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.
Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.
