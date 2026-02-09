Μενού

ΜΜΜ: Τα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες, φθορές και επιθέσεις σε ελεγκτές - Η κοινωφελής εργασία

Στα 100 ευρώ αυξάνεται το πρόστιμο όσων δεν κόβουν εισιτήριο στις Αστικές Συγκοινωνίες, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση.

Μετρό
Μετρό | EUROKINISSI
Σε ό,τι αφορά την εισιτηριοδιαφυγή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο ορίζεται πλέον σε 100 ευρώ για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και σε 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% στην περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

