«Μνήμες» από την κρίση του 2008 ξυπνούν οι τιμές στο πετρέλαιο: Πού θα φτάσει αν συνεχίσει ο πόλεμος

Απέναντι σε έναν οικονομικό εφιάλτη στέκεται η παγκόσμια αγορά, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πυροδοτεί μια άνευ προηγουμένου εκτόξευση στις τιμές για το πετρέλαιο και τα ενεργειακά προϊόντα.

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστό και τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας να κλιμακώνονται, το αργό πετρέλαιο σημείωσε την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Ενώ η Goldman Sachs προειδοποιεί για επιστροφή στα εφιαλτικά επίπεδα του 2008, αν δεν ληφθούν μέτρα για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η εκτίναξη του κόστους σε βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών απειλεί να ακυρώσει κάθε προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού, θέτοντας σε συναγερμό τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις διεθνώς.

Ιστορικά ρεκόρ για το πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο (Brent) έκλεισε 8,5% υψηλότερα την Παρασκευή (06/03), αφήνοντας το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο να σημειώσει άνοδο 28% αυτή την εβδομάδα, στα 92,69 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 36% αυτή την εβδομάδα, στα 90,90 δολάρια, την μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο που έχει καταγραφεί από το 1983.

Η άνοδος αυτή ήρθε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο και την αντεπίθεση της Τεχεράνης που εμπόδισε τη διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (28/02), όταν οι αγορές ήταν κλειστές, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι είχε αναχαιτίσει 10 drones που στόχευαν το πετρελαϊκό κοίτασμα Σαϊμπά, με παραγωγή ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, στην πρώτη απόπειρα να χτυπηθεί η καρδιά της ενεργειακής παραγωγής του βασιλείου.

Οι εντάσεις εντάθηκαν απότομα την Παρασκευή (06/03), αφού ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξει «συμφωνία» με το Ιράν, εκτός αν η χώρα παραδοθεί «άνευ όρων», ενώ ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προέβλεψε ότι το πετρέλαιο θα φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι, αν δεν τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος.

Η Goldman Sachs τόνισε την Παρασκευή (06/03) ότι «οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα ξεπεράσουν τα 100 δολάρια την επόμενη εβδομάδα, εάν μέχρι τότε δεν εμφανιστούν σημάδια λύσης [για την αποκατάσταση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ]».

Η τράπεζα της Wall Street πρόσθεσε ότι «είναι πιθανό οι τιμές του πετρελαίου, ειδικά των διυλισμένων προϊόντων, να ξεπεράσουν τα υψηλά επίπεδα του 2008 και του 2022, εάν η διακίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου».