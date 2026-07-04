Μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από 6 έως 10 Ιουλίου

Μπαράζ πληρωμών φέρνει η εβδομάδα από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου, καθώς e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ανοίγουν την κάνουλα των χρηματοδοτήσεων, μοιράζοντας συνολικά 69.856.913,67 ευρώ.

Συνολικά 81.273 δικαιούχοι πρόκειται να δουν τις επόμενες ημέρες το χρώμα του χρήματος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις καταβολές να αφορούν από επιδόματα ανεργίας και μητρότητας μέχρι «ζεστά» εφάπαξ.

Δείτε αναλυτικά τον χάρτη των πληρωμών για να ξέρετε πότε θα εμφανιστούν τα ποσά στην κάρτα σας:

1. Το «πακέτο» πληρωμών του e-ΕΦΚΑ

Ο ασφαλιστικός φορέας πατάει το κουμπί των πληρωμών σε δύο μέτωπα:

Δευτέρα 6 Ιουλίου: Καταβάλλονται 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 ασφαλισμένους. Τα ποσά αφορούν άμεσες παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.

Όλη την εβδομάδα (6-10 Ιουλίου): Πιστώνονται συνολικά 16.000.000 ευρώ σε 800 τυχερούς δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εκδόσεων για τα εφάπαξ.

2. Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το πλάνο πληρωμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η οποία θα μοιράσει χρήματα σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Επιδόματα Ανεργίας: Ποσό ύψους 20.000.000 ευρώ θα κατευθυνθεί σε 33.000 δικαιούχους για τακτικά και λοιπά επιδόματα.

Στήριξη της Μητρότητας: Συνολικά 1.000.000 ευρώ θα πιστωθεί σε 1.500 εργαζόμενες μητέρες που βρίσκονται σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Προγράμματα Απασχόλησης: Ενισχύσεις ύψους 19.000.000 ευρώ θα λάβουν 18.000 δικαιούχοι που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας.