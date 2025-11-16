Μπαράζ πληρωμών ξεκινάει στις 25/11 - Πότε θα πληρωθούν συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι περιμένουν να πληρωθούν τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, για να ακολουθήσει η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.
Το επίδομα θα λάβουν πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, ενώ θα καταβληθεί χωρίς κριτήρια σε 300.000 δικαιούχους που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας και σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.
