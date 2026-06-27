Μπόνους μετεγκατάστασης στην περιφέρεια ύψους 10.000€ και προκαταβολή για τα έξοδα μετακίνησης

Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων αλλά και οι δήμοι που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που αφορά την μετεγκατάσταση πολιτών την περιφέρεια, με bonus που ανέρχεται στα 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλοτικά μόνο για τον Έβρο με στόχο να αντιμετωπίσει τη δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής, επεκτείνεται σε επιπλέον έξι περιοχές, ενώ διευρύνει και τους δικαιούχους του, σύμφωνα με το νομοσχέδιο με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» που τέθηκε χθες σε διαβούλευση.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr