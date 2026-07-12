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Να γιατί έχουμε τα πιο ακριβά όσπρια και αποξηραμένα φρούτα στην Ευρώπη

Tο προϊόν που ταυτίστηκε με την φτώχεια και την πείνα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι πλέον το πιο φθηνό προϊόν.

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Όσπρια
Όσπρια | Shutterstock
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Οι περισσότεροι Έλληνες, είναι βέβαιοι ότι η χώρα μας θα μπορούσε να παράξει περισσότερα αγροτικά προϊόντα, αν μη τι άλλο για δύο λόγους: πρώτον, γιατί είναι σαφώς νοστιμότερα των περισσότερων εισαγόμενων και δεύτερον, γιατί (υποτίθεται) έχεις καλύτερο έλεγχο στις τιμές τους.

Γιατί, όμως, δεν το κάνει; Η συζήτηση αυτή είναι πολύ μεγάλη και εμείς στο insider.gr την κάνουμε κατά τμήματα στην ενότητα Αγροτική Οικονομία και Διατροφή.

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