Να γιατί έχουμε τα πιο ακριβά όσπρια και αποξηραμένα φρούτα στην Ευρώπη

Οι περισσότεροι Έλληνες, είναι βέβαιοι ότι η χώρα μας θα μπορούσε να παράξει περισσότερα αγροτικά προϊόντα, αν μη τι άλλο για δύο λόγους: πρώτον, γιατί είναι σαφώς νοστιμότερα των περισσότερων εισαγόμενων και δεύτερον, γιατί (υποτίθεται) έχεις καλύτερο έλεγχο στις τιμές τους.

Γιατί, όμως, δεν το κάνει; Η συζήτηση αυτή είναι πολύ μεγάλη και εμείς στο insider.gr την κάνουμε κατά τμήματα στην ενότητα Αγροτική Οικονομία και Διατροφή.

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