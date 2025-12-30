Νέα δεδομένα στην εργασία το 2026 - Πρεμιέρα με 13ωρο, αυξήσεις και fast track προσλήψεις

Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2026 κυριαρχεί στις αλλαγές που θα έρθουν στο εργασιακό μέτωπο από τη νέα χρονιά, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αναπροσαρμογή της τάξης των 40 ευρώ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό ο νέος κατώτατος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 920 από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr