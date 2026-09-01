Το νέο 5ευρω μπορεί να έχει τη Μαρία Κάλλας: Πώς ψηφίζετε για τα νέα χαρτονομίσματα

«Κάθε φωνή μετράει όταν διαμορφώνουμε κάτι που ανήκει σε όλους μας». Με αυτό το μήνυμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους Ευρωπαίους πολίτες να πάρουν την κατάσταση... στα χέρια τους (και τα πορτοφόλια τους), συνδιαμορφώνοντας την αισθητική των νέων τραπεζογραμματίων του ευρώ.

Η ψηφοφορία για τον επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μέσω διαδικτυακής έρευνας της ΕΚΤ και θα διαρκέσει αυστηρά έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία κρύβει δύο πολύ σημαντικούς λόγους για μαζική συμμετοχή, καθώς το εγχώριο στοιχείο δηλώνει δυναμικό «παρών» στις προτάσεις:

Η Μαρία Κάλλας στο 5ευρω: Σε ένα από τα προτεινόμενα σχέδια για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, απεικονίζεται η θρυλική Ελληνίδα υψίφωνος.

Ελληνική υπογραφή: Το «Σχέδιο Ε» από τις επιλογές που έχουν τεθεί σε ψηφοφορία έχει σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου.

Οι 10 επιλογές και η τελική απόφαση

Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε 10 σχέδια τα οποία ξεχώρισαν μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 1.200 γραφιστών. Οι τελικές προτάσεις βασίζονται σε δύο κεντρικές θεματικές:

Ευρωπαϊκός πολιτισμός: Η ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς μέσα από μορφές που άφησαν εποχή, όπως η Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες.

Ποτάμια και πουλιά: Η σύνδεση με τη φύση, λειτουργώντας ως σύμβολα ελευθερίας, ανοιχτών συνόρων και ενότητας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσει το νικητήριο σχέδιο στα τέλη του έτους. Η τελική απόφαση θα προκύψει από ένα μείγμα δεδομένων: τη δημόσια ψηφοφορία, μια παράλληλη δημοσκόπηση από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών και τις εισηγήσεις της κριτικής επιτροπής.

Όπως υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ, στόχος είναι τα νέα χαρτονομίσματα να συνδυάζουν την αισθητική με το νόημα, λειτουργώντας όχι μόνο ως μέσο συναλλαγής, αλλά ως «μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης που ενισχύει την κοινή μας ταυτότητα».

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ.