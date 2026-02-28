Μενού

Νέοι ΚΑΔ: Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου για 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Οι εφαρμογές της ΑΑΔΕ θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ
Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ | Eurokinissi
«Κατεβάζει ρολά» για 10 ημέρες, το Μητρώο της ΑΑΔΕ λόγω της αυτόματης αλλαγής Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. 

Από αύριο 1η Μαρτίου έως και τις 10 Μαρτίου 2026 θα «παγώσουν» οι ψηφιακές εφαρμογές του Μητρώου.

