Νέοι ΚΑΔ: Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου για 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις

«Κατεβάζει ρολά» για 10 ημέρες, το Μητρώο της ΑΑΔΕ λόγω της αυτόματης αλλαγής Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Από αύριο 1η Μαρτίου έως και τις 10 Μαρτίου 2026 θα «παγώσουν» οι ψηφιακές εφαρμογές του Μητρώου.
