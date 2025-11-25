Σε ισχύ τίθονται, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης και η αμοιβαία αναγνώριση των αποκλεισμών οδήγησης. Τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στους δρόμους της ΕΕ και του αδικαιολόγητου διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις αρχές.

Μόνο πέρυσι, χάθηκαν 19.940 ζωές στους δρόμους της ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 2% σε σύγκριση με το 2023 και σηματοδοτεί σταθερή αλλά αργή πρόοδο προς τον στόχο της ΕΕ για το Όραμα Μηδέν, δηλαδή τη μείωση στο μισό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και των σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 και την εξάλειψή τους έως το 2050.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν μέτρα που έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν σημαντικά την οδική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός πανευρωπαϊκού συστήματος συνοδευόμενης οδήγησης για 17χρονους οδηγούς και μιας πανευρωπαϊκής δοκιμαστικής περιόδου για αρχάριους οδηγούς.

Η αμοιβαία αναγνώριση των αποκλεισμών οδήγησης θα διασφαλίσει ότι οι οδηγοί που διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν συνέπειες, ανεξάρτητα από το αν οδηγούσαν εντός ή εκτός της χώρας καταγωγής τους. Επιπλέον, η ΕΕ εισάγει ψηφιακές άδειες οδήγησης της ΕΕ, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα ή άλλες ψηφιακές συσκευές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η νέα νομοθεσία ισχύει πλέον και θα τεθεί σε ισχύ στα κράτη μέλη σε τέσσερα χρόνια, μετά τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία. Οι κανόνες για τα οχήματα εναλλακτικής ισχύος και την οδήγηση με συνοδεία θα τεθούν σε ισχύ σε δύο και τρία χρόνια αντίστοιχα.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης οδήγησης και τη μείωση του απαράδεκτου αριθμού θανάτων από τροχαία ατυχήματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάθε ζωή που χάνεται στους δρόμους μας είναι υπερβολική. Οι νέοι μας κανόνες θα μας φέρουν πιο κοντά στο Όραμά μας Μηδέν – μηδενικοί θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί στους δρόμους της ΕΕ έως το 2050».

