Νομοσχέδιο για εργασιακά: Οι αλλαγές σε προσλήψεις, ωράριο - Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι

Το Υπουργείο Εργασίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους», το οποίο εισάγει σημαντικές αλλαγές για εργοδότες και εργαζόμενους.

Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Ας δούμε παρακάτω τις βασικές αλλαγές που αναμένονται να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν.

Απλοποίηση προσλήψεων

Μια ενιαία αναγγελία αντί για πολλά έντυπα, ειδοποιήσεις μέσω myErgani και δυνατότητα fast-track πρόσληψης ακόμα και από κινητό για συμβάσεις έως 2 ημέρες.

Μείωση γραφειοκρατίας

Καταργούνται τα βιβλία αδειών και όλα τα έγγραφα θα τηρούνται ψηφιακά.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Περισσότερη ευελιξία με δυνατότητα προσέλευσης ±120 λεπτά και κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας. Πρακτικά θα δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να χτυπήσει κάρτα ο εργαζόμενος και πριν την έναρξη του ωραρίου , όπως επίσης σε κάποια επαγγέλματα θα υπάρχει ένας χρόνος προετοιμασίας έως 15 λεπτών που θα μπορεί ο εργαζόμενων να βρίσκεται στον χωριό εργασίας χωρίς να μετράει ο χρόνος αυτός ως χρόνος εργασίας αλλά ως χρόνος προετοιμασίας .

Νέοι κανόνες για υπερωρίες και ωράριο

Υπερωριακή εργασία ακόμα και σε εκ περιτροπής απασχόληση με προσαύξηση 40%. Δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη, υπό όρους.

Στήριξη εργαζομένων και οικογένειας

Επέκταση επιδομάτων κυοφορίας και γονικών αδειών

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.