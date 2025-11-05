Νωρίτερα φέτος το Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Βρισκόμαστε ενάμιση μήνα πριν τα Χριστούγεννα και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταβολή του «Δώρου».

Φέτος, μάλιστα δεδομένου ότι η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή, οι εργαζόμενοι θα δουν νωρίτερα το ποσό στο λογαριασμό τους και συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το νόμο, το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Δώρου Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς ή 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Αν η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρη την περίοδο, ο εργαζόμενος λαμβάνει αναλογία του Δώρου, υπολογιζόμενη με βάση τη διάρκεια της απασχόλησης. Για κάθε 19 ημέρες εργασίας, αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται ανάλογο μέρος.