Νωρίτερα συντάξεις και δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα το υπολογίσετε

Νωρίτερα, θα καταβληθούν στους λογαριασμούς συντάξεις αλλά και δώρο Χριστουγέννων!
Το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν υποχρεωτικά όλοι οι εργοδότες, έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 21η Δεκεμβρίου. Φέτος πέφτει Κυριακή, οπότε η πληρωμή του θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
Την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 για όλους τους συνταξιούχους που θα είναι αυξημένες κατά 2,4% για όλους τους συνταξιούχους, ανεξαιρέτως. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο είναι:
- ΙΚΑ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- ΟΑΕΕ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
- ΟΓΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
- ΝΑΤ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- Δημόσιο: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν τις ίδιες ημέρες με τις κύριες.
Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
Το δώρο υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου (μισθός ή ημερομίσθιο) και αφορά την περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Όσοι εργάστηκαν σε όλο το διάστημα δικαιούνται:
- έναν μηνιαίο μισθό,
- ή 25 ημερομίσθια
- Για όσους εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά: κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.
Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, εκτός εάν η σύμβαση έχει λήξει νωρίτερα.
- Το deal που διαφήμιζαν τα μέλη του κυκλώματος και η «ληστεία» στον Μαρτίκα - Βίντεο ντοκουμέντο
- Πολυτεχνείο: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την πορεία - Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν το μεσημέρι
- «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Ποσειδώνας και Δήμαρχος Ηλιούπολης για φθορές σε παιδική χαρά
- Διέλυσαν κάθε έννοια marketing: 7 προϊόντα που παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.