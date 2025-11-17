Νωρίτερα συντάξεις και δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα το υπολογίσετε

Νωρίτερα, θα καταβληθούν στους λογαριασμούς συντάξεις αλλά και δώρο Χριστουγέννων!

Το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν υποχρεωτικά όλοι οι εργοδότες, έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 21η Δεκεμβρίου. Φέτος πέφτει Κυριακή, οπότε η πληρωμή του θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 για όλους τους συνταξιούχους που θα είναι αυξημένες κατά 2,4% για όλους τους συνταξιούχους, ανεξαιρέτως. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο είναι:

ΙΚΑ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΟΑΕΕ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΟΓΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΝΑΤ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δημόσιο: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν τις ίδιες ημέρες με τις κύριες.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου (μισθός ή ημερομίσθιο) και αφορά την περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Όσοι εργάστηκαν σε όλο το διάστημα δικαιούνται:

έναν μηνιαίο μισθό,

ή 25 ημερομίσθια

Για όσους εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά: κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, εκτός εάν η σύμβαση έχει λήξει νωρίτερα.

