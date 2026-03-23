Ο αναλυτικός οδηγός των νέων μέτρων: Τα κριτήρια και τα ποσά για το Fuel Pass

Τις λεπτομέρειες του στοχευμένου πακέτου οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ενέργεια, παρουσίασε το κυβερνητικό επιτελείο. Τα μέτρα, που αφορούν το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, εστιάζουν στην επιδότηση καυσίμων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών ναύλων.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στη σταδιακή αξιοποίηση των δημοσιονομικών εργαλείων, προκειμένου να υπάρχει ευελιξία σε περίπτωση παρατεταμένης διάρκειας της κρίσης. Ακολουθεί η αναλυτική κατανομή των μέτρων:

Ψηφιακή κάρτα καυσίμων (Fuel Pass)

Το κεντρικό μέτρο αφορά την άμεση επιδότηση καυσίμων για περίπου 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, μέσω ψηφιακής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, ταξί και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το συνολικό κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι και κριτήρια:

Η ενίσχυση αφορά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες (φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας) με τα εξής εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι: Οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο (πέραν του πρώτου).

Ποσά επιδότησης (Απρίλιος - Μάιος):

Παρέχεται οικονομικό κίνητρο για όσους επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα έναντι της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αυτοκίνητα (Ηπειρωτική χώρα): 50€ με ψηφιακή κάρτα (40€ μέσω ΙΒΑΝ).

Αυτοκίνητα (Νησιωτική χώρα): 60€ με ψηφιακή κάρτα (50€ μέσω ΙΒΑΝ).

Μοτοσυκλέτες (Ηπειρωτική χώρα): 30€ με ψηφιακή κάρτα (25€ μέσω ΙΒΑΝ).

Μοτοσυκλέτες (Νησιωτική χώρα): 35€ με ψηφιακή κάρτα (30€ μέσω ΙΒΑΝ).

Διαδικασία χορήγησης:

Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr. Βασικές προϋποθέσεις είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο, να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ο αιτών να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (Diesel)

Για τον μήνα Απρίλιο, εφαρμόζεται οριζόντια επιδότηση του πετρελαίου κίνησης απευθείας στο δίκτυο διανομής (στην πηγή). Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται στα 0,16 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση περίπου 0,20 ευρώ ανά λίτρο στην τελική τιμή της αντλίας για τον καταναλωτή.

Το δημοσιονομικό κόστος για τον Απρίλιο υπολογίζεται στα 51 εκατ. ευρώ, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 106 εκατ. ευρώ εφόσον το μέτρο παραταθεί και τον Μάιο.

Ενίσχυση πρωτογενούς τομέα (Λιπάσματα)

Προκειμένου να απορροφηθεί μέρος των ανατιμήσεων στον αγροτικό τομέα, επιχορηγείται το 15% του κόστους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων (επί του τελικού ποσού μετά ΦΠΑ) για αγορές που πραγματοποιούνται το διάστημα Απριλίου - Μαΐου. Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα, με την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Συγκράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Η κυβέρνηση προχωρά σε κρατική αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που ήδη παρέχουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, φοιτητές, πολύτεκνοι κ.ά.). Το μέτρο, κόστους 56 εκατ. ευρώ ετησίως, έχει ως βασικό στόχο να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στο αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων, αποτρέποντας την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων για τον γενικό πληθυσμό.

Χρηματοδότηση των παρεμβάσεων

Σημαντικό μέρος των απαιτούμενων πόρων θα αντληθεί από την αναπροσαρμογή της φορολογίας στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια. Από την 1η Ιουλίου, οι συντελεστές φορολόγησης των κερδών των παικτών (σε παίγνια τύπου καζίνο, poker κ.λπ.) αυξάνονται:

Από 15% σε 20% για κέρδη από 100,1 έως 500 ευρώ.

Από 20% σε 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ.