Άρχισε σήμερα (23/3) η ιστορική δίκη για τα Τέμπη και μεταξύ άλλων συγκίνησε η γιαγιά των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας, της οικογένειας Πλακιά.

Συγκεκριμένα, η γιαγιά των τριών κοριτσιών λίγο πριν μπει στο Γαιόπολις, κρατούσε μια φωτογραφία με τα τρία κορίτσια, φανερά φορτισμένη συναισθηματικά.

Η γιαγιά της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας κρατά φωτογραφία τους στη δίκη των Τεμπών | EUROKINISSI

Νίκος Πλακιάς: «Ήρθα σήμερα για να δικάσω και θα δικάσω»

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Πλακιάς, σημείωσε μεταξύ άλλων κατά την άφιξή του

ότι «ήρθα σήμερα για να δικάσω και θα δικάσω».

«Κακώς βρισκόμαστε εδώ. Τα παιδιά μας δεν έκαναν κάτι, δεν ήταν ένοχα για να έρθουμε να τα αθωώσουμε. Ήρθα σήμερα για να δικάσω και θα δικάσω», σημείωσε συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Orange Press Agency.

Διαβάστε επίσης: Δίκη για τα Τέμπη: Συγκεντρωμένοι έγραψαν τα ονόματα των νεκρών έξω από το δικαστήριο

«Είναι μία ακροαματική διαδικασία χωρίς τα πολιτικά πρόσωπα να βρίσκονται εδώ. Κανονικά έπρεπε να γίνει μία δίκη για όλα και όχι 7-8 δίκες όλο αυτό το διάστημα», είπε επίσης και συνέχισε:

«Είμαι εδώ σήμερα για να δικάσουμε. Δεν περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να δικάσει, θα δικάσουμε εμείς [...] Όσοι κατηγορούμενοι βρεθούν σήμερα να βρεθούν εκεί που τούς αρμόζει: στη φυλακή».

Επιπλέον επισήμανε ότι «όποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η διαδικασία να μην παραβρεθεί. Μπορεί να πάρει τη δικογραφία και να πάει όπου θέλει» και συμπλήρωσε:

«Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη, να βρεθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που θα παραβρεθούν σε αυτή τη δίκη στη φυλακή και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του και τον νομικό δρόμο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει είναι καλύτερο».

Απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει παρακώλυση της δίκης για τα Τέμπη είπε: «Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, για αυτό ήρθα εδώ και να δω. Από την πλευρά μου επιθυμώ την πρόοδο της δίκης».