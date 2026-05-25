Ο Αντετοκούνμπο θέλει «εγκατάσταση» του Final Four στην Αθήνα - Η αγκαλιά με τον απρόθυμο Σενγκούν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στον τελικό του Final Four της Αθήνας και το χάρηκε, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Ακόμα, είχε μία συνάντηση με τον έναν παλιό - όχι τόσο φιλικό - του γνώριμο.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους τόνισε πως η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν εξαιρετική και πρότεινε να γίνεται η διοργάνωση της Euroleague κάθε χρόνο στη χώρα μας.

«Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική και πιστεύω, αυτή είναι η γνώμη μου, το Final Four πρέπει να είναι πάντα στην Αθήνα» είπε.

«Έχω πάει σε πολλά και έχω παρακολουθήσει πολλά, αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοια ατμόσφαιρα» επεσήμανε ο Έλληνας σούπερ σταρ.

«Η Euroleague πρέπει να σκεφτεί να κάνει το Final Four στην Αθήνα γιατί αυτή είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα στην οποία έχω βρεθεί».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη διοργάνωση, ο Αντετοκούνμπο συναντήθηκε, μάλιστα, με τον Αλπερέν Σενγκούν, με τον οποίο τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε μια έντονη διαμάχη μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο από τη στιγμή, ο Τούρκος διεθνής δεν ήταν και πολύ πρόθυμός να πλησιάσει τον Greek Freak, αλλά εκείνος πήγε κοντά του και τον πήρε αγκαλιά.

Sengun tried to ignore Antetokounmpo, but Giannis wanted to talk to him and they shared a few words during the EuroLeague Final halftime. pic.twitter.com/Aql7wwCUqs — Harris Stavrou (@harris_stavrou) May 24, 2026