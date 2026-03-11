Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε μέτρα για τιμές καυσίμων και σούπερ μάρκετ: Μέσα στο καλοκαίρι πλαφόν στα κέρδη

Σε έκτακτες ανακοινώσεις προχώρησε η κυβέρνηση, σχετικά με τα μέτρα για την αυξανόμενη τιμή στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ, και τη συνακόλουθη αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Δηλώσεις θα γίνουν από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σούπερ μάρκετ και καύσιμα - Τα έκτακτα μέτρα

Μετά από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα ανακοινώσει τα μέτρα που θα ληφθούν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει θα αφορούν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και στα σούπερ μάρκετ.

Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επάρκειας στον εφοδιασμό, σε κανέναν τομέα και ιδιαίτερα στον ενεργειακό, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως ανέφερε ακόμη, «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θα προχωρήσουμε σε ενέργειες όταν θα διαμορφωθεί πιο σαφής εικόνα για την πορεία της κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντοχές της οικονομίας».

Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. «Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας», σημείωσε.

Επιπλέον, εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Παπασταύρου: Έως τις 30 Ιουνίου 2026 το μέτρο του πλαφόν

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς και αβεβαιότητα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως επισημάνθηκε, η κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι μπορεί να αντιδρά άμεσα σε διεθνείς κρίσεις, προχωρώντας σε προληπτικά μέτρα στην αγορά των υγρών καυσίμων, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοσκοπίας.

Στο πλαίσιο αυτό, από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ και έως τις 30 Ιουνίου 2026 τίθεται ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, στο χονδρεμπόριο το περιθώριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για τα πρατήρια το όριο ορίζεται στα 12 λεπτά. Παράλληλα, θα ληφθούν ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά.

Θεοδωρικάκος: Προτεραιότητα η προστασία της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας ανησυχίες και για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός αποτελεί σοβαρή απειλή για το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες συνθήκες είναι αναγκαίο να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και στις πιο ευάλωτες ομάδες.