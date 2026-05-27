Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλήτες του κόσμου για το 2026 σύμφωνα με το Forbes

Ποιοι περιλαμβάνονται στη λίστα του Forbes με τους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου για το 2026.

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές.

Παρ’ όλες τις αμέτρητες μεταγραφές του Πορτογάλου σταρ του ποδοσφαίρου, ο 41χρονος βρίσκεται ξανά εκεί απ’ όπου ξεκίνησε: στην κορυφή των πιο καλοπληρωμένων αθλητών του κόσμου για το 2026.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά, ο Ρονάλντο ηγείται της λίστας με τα εισοδήματα αθλητών, συγκεντρώνοντας περίπου 278 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο Ρονάλντο πλέον ισοφαρίζει τον Μάικλ Τζόρνταν φτάνοντας 6ψήφια ποσά στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών, ενώ μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Τάιγκερ Γουντς, που έχει κατακτήσει την πρώτη θέση 11 φορές.

Λίστα αθλητών με τα περισσότερα έσοδα
Το Top 3 συμπληρώνουν ο Κανέλο Άλβαρεζ, ένας από τους πιο επιτυχημένους και διάσημους επαγγελματίες πυγμάχους στον κόσμο, με καταγωγή από το Μεξικό, με περιουσία που αγγίζει τα 156,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθεί ο γνωστός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι, με 128,9 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.

Οι 10 πιο καλοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο για το 2026

Ακολουθεί η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου για το 2026 καθώς και η περιουσία τους, σύμφωνα με το Forbes.

1. Κριστιάνο Ρονάλντο / 276,6 εκατομμύρια ευρώ

2. Κανέλο Άλβαρεζ / 156,7 εκατομμύρια ευρώ

3. Λιονέλ Μέσι / 128,9 εκατομμύρια ευρώ

4. Λεμπρόν Τζέιμς / 126,9 εκατομμύρια ευρώ

5. Shohei Ohtani / 117,5 εκατομμύρια ευρώ

6. Στέφεν Κάρι / 114,8 εκατομμύρια ευρώ

7. Jon Rahm / 98,5 εκατομμύρια ευρώ

8. Καρίμ Μπενζεμά / 95,7 εκατομμύρια ευρώ

9. Κevin Durant /  95,5 εκατομμύρια ευρώ

10. Λιούις Χάμιλτον / 92 εκατομμύρια ευρώ

