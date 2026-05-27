Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλήτες του κόσμου για το 2026 σύμφωνα με το Forbes

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές.
Παρ’ όλες τις αμέτρητες μεταγραφές του Πορτογάλου σταρ του ποδοσφαίρου, ο 41χρονος βρίσκεται ξανά εκεί απ’ όπου ξεκίνησε: στην κορυφή των πιο καλοπληρωμένων αθλητών του κόσμου για το 2026.
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά, ο Ρονάλντο ηγείται της λίστας με τα εισοδήματα αθλητών, συγκεντρώνοντας περίπου 278 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες.
Ο Ρονάλντο πλέον ισοφαρίζει τον Μάικλ Τζόρνταν φτάνοντας 6ψήφια ποσά στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών, ενώ μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Τάιγκερ Γουντς, που έχει κατακτήσει την πρώτη θέση 11 φορές.
Το Top 3 συμπληρώνουν ο Κανέλο Άλβαρεζ, ένας από τους πιο επιτυχημένους και διάσημους επαγγελματίες πυγμάχους στον κόσμο, με καταγωγή από το Μεξικό, με περιουσία που αγγίζει τα 156,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθεί ο γνωστός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι, με 128,9 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
Οι 10 πιο καλοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο για το 2026
Ακολουθεί η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου για το 2026 καθώς και η περιουσία τους, σύμφωνα με το Forbes.
1. Κριστιάνο Ρονάλντο / 276,6 εκατομμύρια ευρώ
2. Κανέλο Άλβαρεζ / 156,7 εκατομμύρια ευρώ
3. Λιονέλ Μέσι / 128,9 εκατομμύρια ευρώ
4. Λεμπρόν Τζέιμς / 126,9 εκατομμύρια ευρώ
5. Shohei Ohtani / 117,5 εκατομμύρια ευρώ
6. Στέφεν Κάρι / 114,8 εκατομμύρια ευρώ
7. Jon Rahm / 98,5 εκατομμύρια ευρώ
8. Καρίμ Μπενζεμά / 95,7 εκατομμύρια ευρώ
9. Κevin Durant / 95,5 εκατομμύρια ευρώ
10. Λιούις Χάμιλτον / 92 εκατομμύρια ευρώ
