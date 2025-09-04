Οι Έλληνες ψωνίζουν φανατικά από Shein και Temu: Τι χάνει η ελληνική οικονομία

Ως «δίκοπο μαχαίρι» χαρακτηρίζουν ειδικοί της αγοράς την αύξηση του τζίρου στις πλατφόρμες από την Κίνα, Shein και Temu, καθώς ενώ κάνουν «θραύση» σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες, στερούν ταυτόχρονα έσοδα από το Δημόσιο, εισπράξεις από την αγορά και -ίσως το χειρότερο- σβήνουν χιλιάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην «Καθημερινή», που επικαλέστηκε στοιχεία από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), μόνο το 2024 οι Έλληνες έκαναν τζίρο σε Shein και Temu που εκτιμάται ότι βρίσκεται μεταξύ των 529 εκατ. και των 627 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές τους, οι Έλληνες προτιμούν τα ρούχα, τα ηλεκτρονικά και τα είδη σπιτιού, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην όγδοη θέση πανευρωπαϊκά για αγορές από το Temu και στην τέταρτη για αγορές από το Shein.

Shein και Temu: Οι απώλειες στην εθνική οικονομία

Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι οι αγορές από αυτές τις πλατφόρμες απορρόφησαν ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 17,6% έως 20,9% των ηλεκτρονικών αγορών που έγιναν στην Ελλάδα. Οι συνέπειες τόσο για τα κρατικά ταμεία όσο και για την επιχειρηματικότητα έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕΕ, εκτιμάται ότι το 2024 χάθηκαν από 11,6 έως 13,8 εκατ. ευρώ σε φόρους, 30 έως 35,5 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές, 7,6 έως 9 εκατ. ευρώ σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών και 56,5 εκατ. ευρώ σε δασμούς. Οι άμεσες απώλειες κυμάνθηκαν από 105,7 έως 114,8 εκατ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι χάθηκαν από 4.725 έως 5.601 θέσεις εργασίας.

Μάλιστα, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι οι απώλειες για την ελληνική οικονομία έφτασαν τα 188,1 έως 204 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας στις άμεσες(105,7 έως 114,8 εκατ. ευρώ) τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και μια σειρά άλλων προϋποθέσεων. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο των εσόδων από την τεκμαρτή φορολόγηση λιανικών επιχειρήσεων ή στο σύνολο του τέλους επιτηδεύματος.