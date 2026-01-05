Οι επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες ισχύει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30%

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται στα νησιά και σε συγκεκριμένες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ και τις σχετικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ.

Το μέτρο αφορά τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου, στις περιπτώσεις που ο μόνιμος πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τους 20.000 κατοίκους κατά την τελευταία απογραφή.

Επιπλέον, συνεχίζει να ισχύει η μείωση και για τα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπως ίσχυε και προηγουμένως. Η μείωση κατά 30% σημαίνει ότι οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ μειώνονται σε όλα τα επίπεδα στα οποία υπάρχουν φορολογικές κατηγορίες.

Ο κανονικός συντελεστής 24% διαμορφώνεται σε 17%, ο μειωμένος 13% σε 9%, ο υπερμειωμένος 6% σε 4%, ενώ όπου ίσχυε συντελεστής 4% αυτός γίνεται 3%. Έτσι, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται ή παρέχονται στις περιοχές αυτές, ο τελικός ΦΠΑ που επιβαρύνει τον αγοραστή είναι χαμηλότερος σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα, για τα οποία δεν εφαρμόζεται η μείωση και παραμένει ο κανονικός συντελεστής. Ενδεικτικά, μία ταβέρνα στη Χίο που χρεώνει γεύμα αξίας 100 ευρώ, με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 17%, θα εκδώσει λογαριασμό 117 ευρώ αντί 124 ευρώ που θα ίσχυε χωρίς τη μείωση. Ένα κατάστημα στην Ικαρία που πουλά βιβλίο αξίας 20 ευρώ θα εφαρμόσει ΦΠΑ 9% αντί 13% και η τελική τιμή θα διαμορφωθεί σε 21,80 ευρώ αντί περίπου 22,60 ευρώ. Αντίστοιχα, μία υπηρεσία καθαρισμού σε κατοικία στη Λέρο με καθαρή αξία 200 ευρώ θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 17% και ο πελάτης θα πληρώσει 234 ευρώ αντί για περίπου 248 ευρώ.

Η μείωση εφαρμόζεται μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή όταν τα αγαθά βρίσκονται στην περιοχή όπου ισχύει ο μειωμένος συντελεστής κατά τον χρόνο της φορολογικής πράξης, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται υλικά στην περιοχή αυτή και όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται από επιχείρηση εγκατεστημένη εκεί ή μέσω μόνιμου υποκαταστήματος.

Αν ένα προϊόν παραδίδεται από επιχείρηση εκτός των περιοχών αυτών, ο μειωμένος ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται, ακόμη και αν ο τελικός πελάτης βρίσκεται σε νησί που υπάγεται στο καθεστώς μείωσης.

Συνολικά, η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2026 καλύπτει συγκεκριμένες νησιωτικές και ακριτικές περιοχές με μικρό πληθυσμό και αποσκοπεί στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και στη μείωση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών για κατοίκους και επισκέπτες, υπό τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.