Oι εταιρείες με τους περισσότερους υπαλλήλους παγκοσμίως - H «σφήνα» της Κίνας

Υπάρχουν εταιρείες που διαλαλούν συνεχώς για τις πολλές προσλήψεις που κάνουν και άλλες που έχουν τόσο πολυάριθμο εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να γίνει αυτόνομο κράτος. Οι επιχειρήσεις αυτές, που εμπιστεύονται και με το παραπάνω τον ανθρώπινο παράγοντα, καταφέρνουν και κινούν οικονομίες, στηρίζουν κοινωνίες και διαμορφώνουν καθοριστικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Η Κίνα εδώ κάνει την ανατροπή.

Παρακάτω καταγράψαμε τις 10 επιχειρήσεις με το πιο πολυάριθμο εργατικό δυναμικό παγκοσμίως, με στοιχεία του 2024

Walmart – 2,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι



Η Walmart αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη παγκοσμίως, με περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια υπαλλήλους. Έχει 10.600 καταστήματα σε 19 χώρες και ισχυρή παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας, αλλά σίγουρα την έχεις ακούσει ως τον «παράδεισο» των γκάτζετ τεχνολογίας, τον «Κοτσώβολο» των ΗΠΑ.

Amazon – 1,52 εκατομμύρια εργαζόμενοι

Ηλεκτρονικό εμπόριο, cloud computing και όχι μόνο. Η Amazon έχει εξελιχθεί σε brand- κολοσσό του online marketplace, με αποτέλεσμα την ταχύτατη αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι υπάλληλοι απασχολούνται σε τομείς όπως τα logistics, η τεχνολογία και η εξυπηρέτηση πελατών, ενώ το Amazon Web Services συγκεντρώνει χιλιάδες ειδικούς στη μηχανική λογισμικού και τη διαχείριση δεδομένων. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε νέες αγορές όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη.

State Grid Corporation of China – 1,36 εκατομμύρια εργαζόμενοι

Τίποτα λιγότερο από την μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στον κόσμο. Η State Grid παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 1,1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Οι εργαζόμενοί της συντηρούν τα τεράστια ενεργειακά δίκτυα, αναπτύσσουν «έξυπνες» λύσεις και στηρίζουν τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, η εταιρεία έχει σημαντικές διεθνείς επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές.

China National Petroleum Corporation – 1,02 εκατομμύρια εργαζόμενοι

Η CNPC είναι ο ενεργειακός γίγαντας της Κίνας στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι άνθρωποι της εργάζονται σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας, από την εξόρυξη μέχρι τη διανομή.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε πράσινη ενέργεια και απασχολεί χιλιάδες μηχανικούς, ερευνητές και ειδικούς περιβάλλοντος σε περισσότερες από 20 χώρες.

Accenture – 732.819 εργαζόμενοι

Εδώ αλλάζουμε πεδίο και πάμε στις συμβουλευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες. Το ανθρώπινο δυναμικό της Accenture εξειδικεύεται σε τομείς όπως το cloud computing και η ασφάλεια κυβερνοχώρου, συμμετέχοντας σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για μεγάλες επιχειρήσεις.

China Post Group – 728.776 εργαζόμενοι

Τα ΕΛΤΑ, αλλά στην κινεζική τους εκδοχή. Μια εταιρεία που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους που φροντίζουν για τη διανομή αλληλογραφίας, τις τραπεζικές υπηρεσίες και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σήμερα βρίσκεται σε φάση ψηφιακού εκσυγχρονισμού, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εξυπηρέτηση τόσο των αστικών όσο και των αγροτικών περιοχών. Φήμες λένε πως αν αργήσει μια επιστολή, ένας Κινέζος ταχυδρόμος κάνει χαρά-κίρι. Δεν τις πιστεύουμε αυτές τις φήμες.

BYD – 703.504 εργαζόμενοι

Ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες, πράσινη μετακίνηση, δηλαδή το αντίθετο της Βασιλίσσης Σοφίας σε ώρα αιχμής. Αυτή η κινέζικη εταιρεία έχει πάνω από 700.000 εργαζόμενους και επενδύει διαρκώς σε έρευνα και ανάπτυξη για την πράσινη μετακίνηση, ενώ οι εργαζόμενοί της στηρίζουν και τις εξαγωγές ηλεκτρικών λεωφορείων και αυτοκινήτων σε διεθνείς αγορές.

Volkswagen – 684.025 εργαζόμενοι

Το ταξίδι μας συνεχίζεται και από την Κίνα, καταλήγουμε στη Γερμανία και σε έναν κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας, που παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Ευρώπης. Οι υπάλληλοι απασχολούνται στην έρευνα, την παραγωγή και τη διανομή, ενώ η Volkswagen επενδύει έντονα στην ηλεκτροκίνηση και τις τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης. Κανένα αυτοκίνητο δεν γκάζωσε μόνο του και δεν ξέχασε να φρενάρει, σας το επιβεβαιώνουμε, προς το παρόν.

Foxconn – 621.393 εργαζόμενοι

Η Foxconn (Hon Hai Precision Industry) είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων παγκοσμίως, συνεργαζόμενος με κορυφαία brands όπως η Apple. Οι εργαζόμενοί της συμμετέχουν στη συναρμολόγηση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες και στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Στην πιο σκοτεινή εκδοχή αυτής της εταιρείας, υπάρχει και μια φήμη πως οι υπάλληλοι της δεν αντέχουν την πίεση του χρόνου και αυτοκτονούν. Η εταιρεία δεν διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει.

U.S. Postal Service – 582.781 εργαζόμενοι

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USPS) έχει ιστορία που ξεκινά από το 1775 και σήμερα εξυπηρετεί σχεδόν 167 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σας υποσχόμαστε πως δεν θα κάνουμε άλλο αστείο για ΕΛΤΑ.