Μενού

Οι ισχυροί «μνηστήρες» για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για τα δικαιώματα του πρώην βασιλικού κτήματος του Τατοΐου.

Reader symbol
Newsroom
tatoi
Το ανάκτορο στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι. | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Iσχυρά επιχειρηματικά σχήματα και ονόματα από τους χώρους των υποδομών, κατασκευών, ανάπτυξης ακινήτων με έμφαση και τις αναπλάσεις χώρων, αλλά και τον ευρύτερο τομέα της αναψυχής όπως και την γεωργοκτηνοτροφία ή τον χώρο των ιπποφορβείων προσέλκυσε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Χτες, έληξε η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον διαγωνισμό που «έτρεξε» το Υπερταμείο, με την παραχώρηση, διάρκειας τουλάχιστον 65 ετών, να αφορά στην αξιοποίηση 24 ιστορικών κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας και ήπιας ανάπτυξης. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας και ξενοδοχείων, εστιατορίων, θερμοκηπίου και οινοποιείου.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ