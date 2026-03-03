Οι ισχυροί «μνηστήρες» για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Iσχυρά επιχειρηματικά σχήματα και ονόματα από τους χώρους των υποδομών, κατασκευών, ανάπτυξης ακινήτων με έμφαση και τις αναπλάσεις χώρων, αλλά και τον ευρύτερο τομέα της αναψυχής όπως και την γεωργοκτηνοτροφία ή τον χώρο των ιπποφορβείων προσέλκυσε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Χτες, έληξε η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον διαγωνισμό που «έτρεξε» το Υπερταμείο, με την παραχώρηση, διάρκειας τουλάχιστον 65 ετών, να αφορά στην αξιοποίηση 24 ιστορικών κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας και ήπιας ανάπτυξης. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας και ξενοδοχείων, εστιατορίων, θερμοκηπίου και οινοποιείου.

